Messico: sparatoria El Paso, Lopez Obrador chiede riflessione su vendita "indiscriminata" di armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, sarà oggi a El Paso, città del Texas al confine col Messico, nella quale almeno 20 persone sono state uccise sabato scorso in una sparatoria, tra cui non meno di sette cittadini messicani. “Domani sarò a El Paso per incontrare le persone colpite e dare loro il pieno sostegno del governo del Messico”, ha scritto ieri il ministro sulla sua pagina Twitter ufficiale. Sempre ieri, parlando in un video diffuso sui social, il ministro ha annunciato che il Messico prenderà azioni legali per esigere la protezione dei suoi cittadini negli Stati Uniti. “Il Messico condanna questo atto di barbarie in cui hanno perso la vita messicani innocenti. Il presidente della Repubblica mi ha dato istruzioni affinché questa indignazione si traduca in azioni legali efficaci per esigere la protezione dei messicani negli Stati Uniti”, ha detto il ministro. (segue) (Mec)