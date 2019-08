Messico: sparatoria El Paso, Lopez Obrador chiede riflessione su vendita "indiscriminata" di armi (3)

- Il governo messicano ha inoltre annunciato che potrebbe presentare una denuncia per terrorismo. “Consideriamo quanto avvenuto un atto di terrorismo contro la comunità messicano-statunitense e contro i cittadini messicani negli Stati Uniti”, ha detto Ebrard parlando ieri in conferenza stampa. “Siamo in contatto con la procura generale per valutare la possibilità di sporgere denuncia per terrorismo contro connazionali messicani negli Stati Uniti”, ha dichiarato. L’iniziativa, ha aggiunto, permetterà al Messico di avere accesso alle indagini. Secondo stime diffuse dal governo messicano sono almeno 7 i cittadini messicani morti nell’attacco. Altre 26 persone sono rimaste ferite. Le motivazioni della strage non sono ancora completamente chiare, ma la polizia ha confermato che diversi indizi fanno pensare a un crimine motivato dall’odio razziale verso gli ispanici e gli immigrati del Centro e Sud America. (Mec)