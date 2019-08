Georgia: presidente parlamento Talakvadze, presentati emendamenti a legislazione elettorale

- Il presidente del parlamento, Archil Talakvadze, ha presentato gli emendamenti redatti dal partito al governo - Sogno georgiano - in merito alla riforma della legislazione elettorale durante il briefing di oggi. Oltre a tenere le elezioni parlamentari nel 2020 usando un sistema proporzionale, i cambiamenti introdotti dal presidente del Parlamento comprendono dei cambiamenti nelle regole di finanziamento del partito, la par condicio nelle trasmissioni televisive, un meccanismo di supervisione il finanziamento della campagna elettorale e altri ancora. “Introduciamo i seguenti emendamenti: sulla base del disegno di legge costituzionale, un sistema proporzionale con soglia di sbarramento a zero verrà utilizzato nelle elezioni parlamentari del 2020 in Georgia; in secondo luogo, il sistema di finanziamento ai partiti sarà sostituito da un modello più equo e oggettivo in base al quale una formazione politica che ha almeno un mandato in parlamento riceverà finanziamenti in base ai voti attraverso una nuova formula trasparente e facilmente comprensibile. In terzo luogo, un partito che entra in parlamento e che rispetta la parità di genere ogni tre candidati riceverà un supplemento del 30 per cento", ha dichiarato Talakvadze. Il presidente del parlamento ha aggiunto che i progetti di modifica richiederanno il sostegno dell'opposizione e una condivisione delle responsabilità. (Res)