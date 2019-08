Egitto: ministero Interno, attacco terroristico dietro tragedia stradale al Cairo

- Vi è un attacco terroristico dietro il terribile incidente stradale che la scorsa notte ha avuto luogo ad al Manial, nel centro del Cairo, nel quale sono morte almeno 20 persone e 40 altre sono rimaste ferite. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno in un comunicato. L’esplosione, infatti, sarebbe da attribuire a un’auto carica di esplosivo che viaggiava contromano. “Il veicolo era diretto a un’altra destinazione per trasferire l’esplosivo, che sarebbe stato utilizzato per attacchi terroristici”, fa sapere il ministero. Secondo le indagini preliminari condotte dalle autorità, inoltre, dietro l’attentato vi sarebbe il movimento Hasm, formazione insorgente di matrice jihadista nota in Egitto dal 5 agosto del 2016, esattamente quattro anni fa, quando rivendicò il tentato assassinio dell’ex Grand mufti Ali Gomaa.(Cae)