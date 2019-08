Comune Roma: Aula di riunisce il 6 è il 9 agosto, poi pausa estiva fino al 25 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riunirà martedì 6 agosto e giovedì 9 agosto l'assemblea capitolina per discutere tre delibere (la 95, la 72 e la 65 del 2019) e, tra le altre cose, la mozione di maggioranza per la realizzazione di un tavolo interistuzionale, tra Governo Regione e Comune, al fine di fronteggiare le necessità che emergeranno a fronte degli sgomberi in programma da settembre. L'Aula è convocata dalle 15 alle 20, nella giornata di martedì, e dalle 14 alle 20 giovedì. Tra le mozioni all'ordine del giorno anche una a prima firma del presidente M5s della commissione Sport per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dell'evento "Via Pacis Half Marathon". Successivamente a queste due sedute l'Aula Giulio Cesare chiuderà, come ogni anno, dal 12 al 25 agosto per una breve pausa estiva. Anche le commissioni capitoline saranno sospese. Le attività dell'assemblea capitolina riprenderanno, con successiva programmazione a partire dal 26 agosto in poi. (xcol8)