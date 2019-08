Cile: economia in crescita dell'1,3 per cento a giugno

- L'economia cilena è cresciuta dell'1,3 per cento a giugno rispetto allo stesso mese del 2018. E' quanto emerge dal rilevamento ufficiale della Banca centrale (Bcc), reso noto oggi, nel quale si sottolinea che la crescita accumulata negli ultimi dodici mesi è stata pari all'1,7 per cento. A spingere al rialzo l'economia nel corso di quest'anno è stato soprattutto il settore produttivo "non minerario", con in testa i settori dei servizi e della costruzione, che nel complesso segna un +1,4 per cento, mentre il settore minerario ha registrato un modesto +0,3 per cento. (segue) (Abu)