Cile: economia in crescita dell'1,3 per cento a giugno (3)

- Lo stesso rapporto trimestrale sulla Politica monetaria della Bcc reso noto lo scorso mese confermava la tendenza alla decelerazione dell'economia cilena, riducendo le previsioni di crescita per il 2019 ad una fascia compresa tra il 2,75 ed il 3,5 per cento del Pil. Si tratta di una riduzione significativa rispetto alla precedente previsione di marzo, che si attestava su un intervallo tra il 3 ed il 4 per cento. In sintonia con questa previsione l'istituto emissore aveva deciso di "ricalibrare la spinta monetaria" riducendo il Tasso ufficiale di sconto di 50 punti base e portandolo al 2,5 per cento. (Abu)