Dl sicurezza: Pd Campidoglio, Governo sconfessa Raggi e boccia sgombero Casapound

- "La sindaca Raggi sconfessata dal governo sullo sgombero di Casapound. La formazione di estrema destra può rimanere nello stabile che occupa in via Napoleone III a Roma. E' questa la sintesi della bocciatura all'Odg presentato dal Pd sul decreto sicurezza bis in cui si chiedeva lo sgombero immediato dei cosiddetti 'fascisti del secondo millennio, dall'edificio di proprietà del demanio". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Altro che togliere la scritta in bassorilievo come voleva la sindaca - aggiunge - il 'lasciapassare' del Governo a Casapound è una legittimazione dell'illegalità. Il governo del 'cambiamento' a trazione leghista sgombera le famiglie senza tetto con bambini ma si guarda bene dallo sloggiare gli estremisti violenti di Casapound che abusivamente hanno fatto dell'edificio di via Napoleone III la loro sede nazionale. Pur di mantenere le poltrone il M5s continua ad ingoiare i rospi che gli serve quotidianamente Matteo Salvini anche al costo di sbugiardare i propri esponenti politici di primo piano." (Com)