Bosnia: raggiunta intesa su formazione governo centrale in base a elezioni di ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi precedenti, i tre leader si sono scontrati più volte sulla questione dell'approvazione del Piano d'azione (Map) con la Nato, visto che Izetbegovic ha continuato a vincolare la formazione del governo al via libera al documento in questione, mentre Dodik ha respinto varie volte di firmare il piano. In base a quanto riferito nei giorni precedenti dal sito di informazione "Klix", il passo indietro che ha portato all'accordo di oggi è stato fatto da Izetbegovic, il quale ha detto tre settimane fa che "la decisione su Map deve maturare anche all'interno della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia". In base a un principio non scritto di rotazione etnica, il nuovo premier designato sarà proposto dai rappresentanti politici del popolo serbo. (Bos)