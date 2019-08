Regione Lazio: Mattia (Pd), presentata nuova legge che stabilisce misure concrete e puntuali per giovani dai 14 ai 35 anni

- "Vogliamo rimettere al centro le politiche giovanili, abrogando una legge superata nei fatti (L.R.29/2001, e successive modificazioni) e approvando un nuovo testo, presentato insieme al collega Salvatore La Penna, con cui dare risposte concrete e puntuali alle esigenze delle giovani e dei giovani del Lazio. Una legge moderna, frutto del confronto con il Forum nazionale giovani presieduto da Maria Pisani, che si rivolge ai giovani tra i 14 e i 35 anni e pone, tra i principali obiettivi, la valorizzazione delle competenze e delle iniziative, la promozione dell'associazionismo, l'impegno civile e politico e la partecipazione attiva alla vita sociale". Lo dichiara, in una nota, Eleonora Mattia (Pd), prima firmataria della proposta di legge "Disposizioni in materia di politiche giovanili" presentata al Consiglio regionale del Lazio. (segue) (Com)