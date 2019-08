Regione Lazio: Mattia (Pd), presentata nuova legge che stabilisce misure concrete e puntuali per giovani dai 14 ai 35 anni (2)

- Articolata in 5 titoli e 25 articoli, la legge stabilisce che la Regione Lazio promuove il coinvolgimento delle giovani generazioni nelle politiche pubbliche, mediante il sostegno di forme di cittadinanza attiva, concedendo contributi a fondo perduto, individuali o di coppia, per la locazione o l'acquisto della prima casa o garanzie fideiussorie per agevolare l'accesso al credito; misure per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro e l'autoimprenditorialità dei giovani, con possibilità di abbattere l'Irap e concedere ulteriori premialità alle imprese che, al termine del tirocinio, assumono giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani o che abbiano svolto il servizio civile". "Nel testo presentato – sottolinea la Mattia – abbiamo previsto anche un "Piano triennale giovanile", con apposita sezione dedicata agli adolescenti con azioni che, partendo dall'ascolto, mirano alla sensibilizzazione ad un uso responsabile delle nuove tecnologie e all'educazione civica e democratica; al contrasto alla dispersione scolastica; all'incentivazione della mobilità regionale, interregionale e internazionale. Prevista, inoltre, l'istituzione della "Carta regionale del giovane europeo" e ulteriori interventi per implementare lo sviluppo dell'industria creativa e l'offerta culturale della Regione valorizzando i giovani talenti nel campo della creatività". (Com)