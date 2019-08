Rifiuti Roma: Nanni (Iic), Raggi fa come il bue con l'asino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una città sporca all’inverosimile, rifiuti sulle strade, marciapiedi impercorribili, discariche a cielo aperto e la sindaca prova a scaricare il problema sui cittadini della Città metropolitana". Così in una nota Dario Nanni coordinatore di Italia in Comune per Roma e provincia. "Viene da chiedersi se la sindaca è così convinta che sia questo il problema perché ha aspettato tre anni, essendo anche Sindaca della Città Metropolitana, per affrontare la questione", osserva Nanni. "La verità è che la questione è ben più complessa ed è innanzitutto legata all’incapacità di questa amministrazione di predisporre un piano che chiuda il ciclo dei rifiuti. Va inoltre ricordato che i 5 Stelle,che quando erano all’opposizione attaccavano chi governava la città chiedendo di aumentare la raccolta differenziata, ora che sono loro a governare nel 2019 non hanno aumentato di una virgola la raccolta differenziata", prosegue il dirigente di Italia in Comune. (segue) (Com)