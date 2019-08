Rifiuti Roma: Nanni (Iic), Raggi fa come il bue con l'asino (2)

- "Da mesi continuo a sostenere che a Roma vivono migliaia di invisibili, persone che vivono in luoghi di fortuna o nella migliore delle ipotesi in garage, soffitte e sottoscala, trasformati abusivamente in appartamenti. Non risultano da nessuna parte, perché quegli immobili non sono censiti, e quindi non solo non pagano la tassa sui rifiuti ma gettano per strada gli stessi. A questo va sommato, la presenza di migliaia di discariche a cielo aperto, soprattutto nelle periferie, che oltre al danno ambientale sono un costo per i cittadini romani, visto che poi quei rifiuti vengono rimossi dagli operatori dell’Ama. Se non si effettuano controlli su queste criticità non ha senso tutto il resto, ma dopo tre anni che lo ripeto, i risultati sono praticamente nulli", attacca Nanni. (segue) (Com)