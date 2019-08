Kosovo-Serbia: vice assistente segretario Usa, nuovo governo di Pristina elimini dazi e torni al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo del Kosovo dovrà eliminare i dazi imposti sull'importazione di prodotti serbi e riprendere il dialogo con Belgrado. Questa la strada per rilanciare il dialogo tra Pristina e Belgrado indicata dal vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, in un'intervista all'emittente statunitense "Voice of America". "Speriamo che Belgrado e Pristina trovino una strada per tornare al tavolo dei negoziati e poi magari anche per trovare soluzioni accettabili per entrambe le parti che portino alla piena normalizzazione dei rapporti", ha dichiarato Palmer individuando poi la priorità assoluta nella formazione di un nuovo governo in Kosovo dopo le dimissioni del premier Ramush Haradinaj. Un passo che secondo il rappresentante di Washington dovrebbe avvenire "il prima possibile" aprendo lo spazio ad un nuovo esecutivo "che faccia tutto il possibile per continuare il dialogo, compresa l'eliminazione dei dazi sull'import di beni dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina". (segue) (Kop)