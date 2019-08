Kosovo: ministro Integrazione europea, elezioni anticipate per evitare ritardi su riforme

- Le elezioni anticipate in Kosovo serviranno ad evitare possibili ritardi nel processo di integrazione europea: lo ha detto il ministro uscente per l'Integrazione Ue Dhurata Hoxha, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". A modo di vedere di Hoxha, è importante ora non permettere "un vuoto istituzionale" dopo le dimissioni annunciate dal premier Ramush Haradinaj. "Nell'attuale situazione valutiamo che le elezioni sono inevitabili", ha detto il ministro uscente evidenziando l'esigenza di offrire ai cittadini il diritto di scegliere "un nuovo governo che guiderà i processi molto importanti per il nostro paese". (Kop)