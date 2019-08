Filippine: investitori cinesi pianificano zone economiche in tre isole strategiche

- Gli investitori cinesi guardano con interesse a tre isole strategiche nel nord delle Filippine, che puntano a trasformare in hub economici e turistici tramite la realizzazione di zone economiche speciali. Lo riferisce il quotidiano “South China Morning Post”. Le isole – Fuga nella provincia di Cagayan, e le vicine Grande e Chiquita, nella Baia di Subic, nella provincia di Zambales, giocano un ruolo importante per ala sicurezza nazionale delle Filippine, e si trovano relativamente vicine al principale cantiere navale filippino di Subica Bay, oggetto delle mire cinesi per la sua posizione strategica nella regione. (segue) (Fim)