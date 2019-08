Aerosopazio: aereo di linea C919 intraprendere test di volo intensivi

- L’aereo di linea C919, progettato da Commercial Aircraft Corp. of China (Comac) intraprenderà una serie di test di volo intensivi nella seconda metà del 2019.Un totale di sei prototipi del velivolo verranno sottoposti ai voli di prova, e nel frattempo altri due esemplari si uniranno alla flotta, ha riferito l’azienda tramite una nota ripresa dai media di Stato cinesi. Il quarto prototipo del C919 ha effettuato il suo primo test di volo il 1° agosto, decollando dall’Aeroporto internazionale di Shanghai Pudong e rimanendo in volo per un’ora e 25 minuti. L’aereo, il primo nel suo genere realizzato dall’industria aerospaziale cinese, ha effettuato il suo volo inaugurale il 5 maggio 2017. (Cip)