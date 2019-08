Serbia-Kosovo: introduzione dazi, entrate inferiori di 260 milioni euro per Belgrado

- La Serbia ha perso circa 260 milioni di euro da quanto Pristina ha introdotto dei dazi del 100 per cento sulle sue merci: lo ha detto il ministro del Commercio serbo Rasim Ljajic al quotidiano "Vecernje novosti". "Sono delle perdite finanziarie dirette, ma il danno a lungo termine sarà ancora maggiore perché i nostri imprenditori potrebbero perdere definitivamente quel mercato", ha detto Ljajic. Secondo il quotidiano altri paesi hanno già beneficiato del blocco delle merci serbe. La Grecia a maggio ha aumentato le esportazioni verso il Kosovo di tre volte e mezzo, mentre Ungheria, Slovenia, Bulgaria e Croazia hanno registrato un aumento di due volte e mezzo. La Macedonia del Nord, infine, ha aumentato le proprie esportazioni verso il Kosovo del 50 per cento. I dazi del 100 per cento su merci serbe e bosniache sono in vigore dallo scorso 21 novembre. A fine giugno la Serbia aveva perso 228 milioni di euro a causa dei dazi imposti dalle autorità kosovare. Il ministro Ljajic aveva osservato già allora che le perdite potrebbero in futuro essere ancora maggiori. "Da quando sono stati introdotti i dazi sulle merci serbe, i paesi vicini sono entrati nel mercato kosovaro e dunque sorge una domanda: se domani Pristina dovesse eliminare queste misure, potrebbero i nostri imprenditori rientrare in quel mercato?", si era domandato Ljajic. (Seb)