Kosovo: fonti stampa, ex premier Mustafa candidato consensuale per leadership Ldk (2)

- "L'Ldk non formerà una coalizione con coloro che non lo meritano, ma non scivolerà nemmeno in un odio patologico contro qualcuno; in quanto le persone di ogni partito politico sono comunque cittadini del Kosovo, con idee differenti", ha dichiarato Mustafa. Domani 3 agosto è prevista l'elezione del nuovo leader del partito, nel corso della direzione generale in programma sabato a Pristina: l'ex presidente del Kosovo Fatmir Sejdiu ha annunciato che intende candidarsi per la leadership; mentre anche l'attuale leader dell'Ldk Mustafa intende correre per un nuovo mandato. (segue) (Kop)