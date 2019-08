I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: presidente Thaci, coalizione che ha vinto elezioni può proporre nuovo premier - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha inviato una lettera al leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), il presidente del parlamento Kadri Veseli, sostenendo che la coalizione che ha vinto le elezioni parlamentari del 2017 ha il diritto di proporre un candidato per la formazione del nuovo governo. Tale diritto spetterebbe quindi proprio al Pdk, in quanto principale partito della coalizione che ha vinto le ultime elezioni in Kosovo. Thaci ha spiegato nella lettera, come riportato dall'emittente "Rtk", che la sua scelta avviene dopo le dimissioni annunciate dal premier Ramush Haradinaj lo scorso 19 luglio. In base alla Costituzione del Kosovo, il nuovo candidato per il ruolo di primo ministro ha 15 giorni di tempo per presentare il suo governo davanti al parlamento e chiedere la fiducia. Se tale proposta non ottiene la maggioranza nell'aula di Pristina, il presidente dovrà annunciare il voto anticipate entro 40 giorni. (segue) (Res)