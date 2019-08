Argentina: sondaggio, presidente Macri in svantaggio in prossime elezioni

- Il presidente argentino in carica Mauricio Macri sarebbe in svantaggio in vista delle prossime elezioni, con Alberto Fernandez e Cristina Fernandez che avrebbero 5 punti percentuali in più del capo dello Stato. Lo riferisce la società spagnola Celag, secondo cui Fernandez avrebbe il 42,5 per cento delle preferenze e Macri il 33,5. Ristrutturazione del debito contratto con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e riforma del lavoro. Sono questi i due punti in cui maggiormente divergono i programmi di governo di Alberto Fernandez e Mauricio Macri in vista delle prossime elezioni presidenziali di ottobre. È quanto emerge dalle risposte date dai candidati delle due principali coalizioni, rispettivamente il "Frente de todos" (FdT-Fernandez), e "Juntos por el cambio" (JC-Macri), ad un questionario elaborato dal quotidiano "La Nacion". Secondo l'attuale presidente "non è necessario rinegoziare l'accordo con l'Fmi". "Il calendario di spese del programma accordato nel 2018 si concludono nel 2020 e se volessimo un nuovo accordo dovremmo sederci a discuterlo nel 2021", ha aggiunto Macri. "Già abbiamo manifestato all'Fmi la nostra volontà di modificare i termini dell'accordo, il cui fallimento è dimostrato dal fatto che l'inflazione continua ad essere elevata", ha detto da parte sua Fernandez, che si presenta in un ticket insieme all'ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner. (segue) (Abu)