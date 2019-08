Argentina: sondaggio, presidente Macri in svantaggio in prossime elezioni (2)

- I due candidati si trovano su fronti opposti anche in materia di riforma del lavoro. Secondo Macri "per facilitare la creazione di posti di lavoro genuini e in considerazione dei cambiamenti tecnologici in atto è necessaria una normativa moderna". L'attuale normativa "impone barriere d'ingresso molto alte", ha aggiunto il leader di Juntos por el Cambio. "Stiamo lavorando alla diminuzione delle tasse sul lavoro e alla diminuzione dei costi extra salariali che danneggiano la competitività", ha quindi chiarito Macri. "Non abbiamo bisogno di una riforma e meno se questa comporta un aumento del precariato", ha risposto da parte sua Fernandez. "Abbiamo bisogno di riattivare l'economia ed il consumo, il problema non sono i costi è l'economia che non cresce", ha aggiunto il candidato per l'opposizione secondo il quale è necessario inoltre un "riequilibrio del salario reale". (Abu)