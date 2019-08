Egitto-Usa: Usaid concede al Cairo 59 mln di dollari di sovvenzioni

- Il ministro egiziano per gli Investimenti e la cooperazione internazionale, Sahar Nasr, ha firmato oggi 4 accordi di sovvenzione per un valore di 59 milioni di dollari con l'Usaid. Il ministero lo ha annunciato in un comunicato. Le sovvenzioni verranno erogate nei settori dell'istruzione superiore, della sanità, della scienza e della tecnologia, degli investimenti e del commercio. "Queste sovvenzioni verranno incanalate in piani di sviluppo, creazione di posti di lavoro per i neolaureati, erogazione di borse di studio, sviluppo delle Pmi, imprenditorialità e sviluppo dell'istruzione tecnica", ha affermato Nasr. "L'accordo commerciale e sugli investimenti aumenterà gli investimenti statunitensi in Egitto", ha continuato. Gli investimenti statunitensi in Egitto hanno raggiunto 22 miliardi di dollari alla fine di dicembre 2018.(Cae)