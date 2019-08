Repubblica Ceca-Turchia: premier Babis visiterà Ankara a settembre

- Il primo ministro ceco Andrej Babis dovrebbe recarsi in visita in Turchia a settembre, insieme a una delegazione di imprenditori. Lo ha detto il portavoce della Camera di commercio ceca all’agenzia di stampa “Ctk”, specificando che Babis e il presidente dell’associazione degli esercenti apriranno i lavori di un business forum. Il premier, in precedenza, ha affermato che vorrebbe riprendere il discorso con le autorità turche sulla centrale termoelettrica incompiuta Yunus Emre, situata nel nord ovest del paese, che è stata costruita con l'aiuto di alcune aziende ceche. La Camera di commercio ceca organizzerà inoltre una serie di incontri bilaterali tra imprese dei due paesi ad Ankara.(Vap)