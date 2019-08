Migranti: Cipro invierà lettera a Commissione Ue per chiedere ricollocamento richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno cipriota, Constantinos Petrides, invierà una lettera formale alle controparti dell'Ue e alla Commissione europea per chiedere che un numero significativo di rifugiati che hanno prestato richiesta dell'asilo a Cipro vengano ricollocati in altri Stati membri. Petrides, oggi in visita a Dromolaxia, ha parlato del crescente afflusso di richiedenti asilo provenienti dal nord dell’isola, controllato dalle autorità de facto turco-cipriota. “Questa è davvero un'anomalia unica dovuta all'occupazione. Siamo un paese dell'Unione europea che non può controllare i nostri confini settentrionali e Frontex non può effettuare adeguati pattugliamenti come avviene in altri paesi”, ha affermato il ministro citato da “Cyprus Mail”. “In assenza di una soluzione permanente a livello europeo, in particolare per quanto riguarda il regolamento di Dublino, che prevede disposizioni temporanee e volontarie e poiché sembra che non si riesca ad arrivare a una soluzione permanente, chiediamo ufficialmente una ridistribuzione più sostanziale delle persone”. (segue) (Res)