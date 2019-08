Migranti: Cipro invierà lettera a Commissione Ue per chiedere ricollocamento richiedenti asilo (2)

- Petrides ha affermato che la prossima settimana una lettera ufficiale verrà inviata da Cipro, "da me a tutte le mie controparti ma anche alla Commissione europea" per richiedere il ricollocamento di un significativo numero di persone che ora gode dello status di richiedente asilo. L'obiettivo, ha affermato Petrides, è quello di arrestare almeno parzialmente l'onere sproporzionato che pesa sulle autorità di Cipro. "Con la risposta ufficiale di questi paesi per iscritto, vedremo in che misura esiste questa solidarietà che stiamo cercando e che l'Unione europea stessa afferma sia al centro delle politiche comunitarie", ha affermato Petrides. (Res)