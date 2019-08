Milano: De Corato (Fd’I), installare telecamere a 'Boschetto Rogoredo' contro spaccio

- Il giovane che ha messo venerdì scorso un ago di una siringa sopra la maniglia di un’auto della Polizia alla stazione di Rogoredo “è l'ennesimo atto di delinquenza avvenuto in una zona da sempre fortemente ad alto rischio, come è appunto il quartiere di Rogoredo”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commentando la notizia dell’identificazione del presunto autore del gesto, un ragazzo di origini peruviane. “Non bastavano gli spacciatori, gli ubriachi e gli abusivi nel boschetto della droga, ora anche i sudamericani che mettono le siringhe sulle auto delle Forze dell’Ordine”. “Perché a Rogoredo, al Boschetto, non vengono installate le telecamere che sono state utili alla giustizia” per individuare il giovane?”, si domanda l’ex vicesindaco di Fratelli d’Italia. “Con le telecamere si garantirebbe più sicurezza al quartiere e si potrebbero arrestare questi abusivi e spacciatori. Noi del centrodestra, quando amministravamo Milano, abbiamo provveduto - conclude De Corato - ad installare le telecamere al Parco delle Cave, al Parco delle Basiliche, al Parco Sempione ed al Parco Alessandrini” (Com)