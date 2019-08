Tpl Roma: Raggi, tutto pronto per avvio seconda linea minibus elettrici. Domani parte la 117

- "Tutto pronto per l’avvio della seconda linea di minibus elettrici. Domani parte la 117 con vetture completamente a zero emissioni: da piazza San Giovanni in Laterano a Largo Chigi, un collegamento in più tra il polo ospedaliero San Giovanni-Addolorata, i rioni Celio e Monti, le stazioni metro B Colosseo, Cavour e l’area del Tridente". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Dopo l’avvio a maggio scorso della linea 119, da piazza del Popolo a piazza Venezia - aggiunge - possiamo offrire a cittadini e turisti un altro servizio per muoversi nel centro di Roma. L'attività di ripristino della flotta Atac di 25 eco-bus prosegue. Gli stessi minibus che abbiamo trovato abbandonati in un deposito, ora tornano con due nuove linee a servizio della città". (rer)