Dl sicurezza: Baobab, domani in piazza di Montecitorio presidio contro "legge criminale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani, lunedì 5 agosto, il Decreto Sicurezza Bis arriva in Senato, per ottenere l'approvazione definitiva. Mentre il ministro degli interni è in vacanza e monopolizza l'opinione pubblica con moto d'acqua e dj set, sta per essere approvata una legge criminale che avrà delle conseguenze drammatiche: migliaia di donne, uomini e bambini morti per annegamento nel Mediterraneo e una vera e propria persecuzione di Stato per chi proverà a salvare vite o protesterà nelle strade delle nostre città". Così su Facebook il Baobab Experience. "Restare impassibili davanti a tutto questo ci è impossibile - aggiunge - per questo domani saremo a piazza di Montecitorio, dalle 17 alle 20, per gridare ancora una volta il nostro no a questo decreto. Avremmo voluto protestare sotto Palazzo Madama, farci sentire dai senatori, ricordare loro che stanno votando un provvedimento da cui dipende la vita e la morte di migliaia di persone, ma ci è stato proibito: non è possibile fare un presidio nei pressi del Senato. Invitiamo tutte e tutti ad unirsi a noi, domani. Opponiamoci a questa legge criminale". (rer)