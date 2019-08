Bosnia: ricavi delle imposte indirette pari a 284,6 milioni di euro in primi sette mesi 2019

- I ricavi delle imposte indirette in Bosnia-Erzegovina nei primi sette mesi del 2019 sono stati pari a 4,558 miliardi di marchi convertibili (284,6 milioni di euro). Si tratta di un aumento di 292 milioni di marchi (circa 149 milioni di euro) o del 6,84 per cento rispetto al medesmo periodo del 2018 quando erano pari a 4,2 miliardi di marchi, stando a quanto riferito dall'autorità di tassazione indiretta bosniaca. Dopo i rimborsi dell’Iva, i ricavi netti raccolti nei sette mesi del 2019 dallo Stato, dalle entità e dal distretto di Brcko sono ammontati a 3,6 miliardi di marchi, 200 milioni in più rispetto alle entrate ricevute dal conto singolo dagli utenti nello stesso periodo del 2018. Un importo di 432 milioni di marchi convertibili è stato assegnato per il finanziamento delle istituzioni statali nei primi sette mesi del 2019: 2,5 miliardi sono stati assegnati alla Federazione della Bosnia-Erzegovina; 1,4 miliardi alla Republika Srpska; e 112 milioni al distretto di Brcko.(Bos)