Filippine: presidente Duterte sarà in visita in Cina nel corso del mese

- Il presidente filippino Rodrigo Duterte visiterà nuovamente la Cina questo mese: lo ha annunciato oggi il suo portavoce Salvador Panelo, in quello che sarà il suo quinto viaggio per incontrare l'omologo cinese Xi Jinping da quando ha assunto l'incarico nel 2016. La visita arriva nel mezzo a una recente protesta diplomatica presentata da Manila sulle barche cinesi che operano vicino a un'isola amministrata dalle Filippine nel conteso Mar Cinese Meridionale. Panelo ha detto che Duterte terrà colloqui bilaterali con Xi su una serie di questioni, tra cui le rivendicazioni marittime. La scorsa settimana, il ministro degli Esteri Teodoro Locsin Jnr ha presentato una protesta diplomatica contro le barche cinesi che operano vicino all'isola di Pag-asa, nota anche come isola di Thitu, a febbraio e luglio. Funzionari della difesa filippina hanno anche criticato la Cina per l'invio di navi da guerra attraverso uno stretto nell'estremo sud del paese senza richiedere l'autorizzazione anticipata. (Fim)