Milano: incendio in Cas via Aquila, un ferito

- Un incendio è scoppiato domenica pomeriggio all’interno della Cas di via Aquila a Milano. È accaduto poco prima delle 14.30. Secondo quanto appreso all’interno di un locale dove era presente un ospite del centro di accoglienza, gestito dalla Croce Rossa Italiana, per cause ancora da accertare si sono sviluppate delle fiamme e del fumo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. I pompieri hanno raggiunto la stanza e dopo aver forzato una porta hanno spento il fuoco e salvato la persona, che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda perché rimasta intossicata dal denso fumo.(Rem)