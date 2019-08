Dl sicurezza: Mulè (FI), governo metta da parte arroganza e rinunci a fiducia

- "Al governo dei litiganti e dei pasticcioni diciamo di mettere da parte l'arroganza e non porre la questione di fiducia: accolgano piuttosto la proposta di Forza Italia per destinare un miliardo per assunzioni, contratti e mezzi per le forze dell'ordine. Sarebbe questo un modo serio per occuparsi realmente di sicurezza". Così Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione ai tg. (Ren)