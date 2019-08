Dl sicurezza: Ronzulli (FI), governo dice no a 1 miliardo per assunzioni in forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia ha proposto maggiori risorse per la sicurezza: un miliardo per assunzioni per le forze dell'ordine che ogni giorno rischiano la loro vita. Il governo ha detto no e chiede la fiducia per un provvedimento totalmente inefficace. Forza Italia non sarà la ruota di scorta di una maggioranza traballante e litigiosa". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione al Tg2. (Ren)