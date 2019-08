Governo: Mulè (Fi), Berlusconi ha indicato strada. Archiviare esperienza fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia attraverso il suo leader Silvio Berlusconi ha indicato con grande chiarezza la strada da seguire e che impone di archiviare al più presto l'esperienza di un governo fallimentare. Tutto il resto appartiene al teatrino della politica e a qualcuno che in piena stagione estiva più che fare i castelli sulla sabbia sì è messo a costruire castelli in aria pensando di fare il leader con i voti degli altri". Così Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione ai tg. (Ren)