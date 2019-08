Business news: Argentina, governo indice appalto costruzione gasdotto Vaca Muerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha indetto attraverso una delibera nella Gazzetta Ufficiale un bando di appalto per la costruzione di un gasdotto di collegamento tra il bacino di Vaca Muerta, 1100 km a Sud di Buenos Aires, nella provincia patagonica di Neuquen, e la cosiddetta zona del "Litorale" del fiume Paranà, 200 km a Nord della capitale. L'apertura delle offerte, si legge nel testo ufficiale, è prevista per il 12 settembre del 2019. Obiettivo del governo, che prevede un investimento intorno ai 2 miliardi di dollari, è quello di riuscire a completare l'opera entro l'inverno del 2021 in modo da poter sostituire le attuali importazioni di Gnl che ammontano a 240 milioni di dollari annuali e poter iniziare ad esportare il prodotto attraverso i porti di Buenos Aires e del litorale ai paesi vicini. (Res)