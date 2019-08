Business news: Messico, pil a più 0,1 per cento da aprile a giugno

- Nel secondo trimestre del 2019 il prodotto interno lordo del Messico è cresciuto dello 0,1 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), che sconfessa molti dei pronostici negativi fatti negli ultimi giorni da analisti e istituzioni finanziarie. Il dato riporta in terreno positivo la corsa economica del paese, dopo la contrazione dello 0,2 per cento registrata nel primo trimestre. Nel periodo in esame il prodotto interno lordo del settore terziario (che da solo compone il 60 per cento del totale) è aumentato dello 0,2 per cento, mentre risulta in forte calo (-3,4 per cento) il settore agroalimentare. Rispetto allo stesso periodo del 2018, il pil è cresciuto dello 0,4 per cento. Praticamente senza variazioni le prestazioni del comparto industriale. Le cifre pubblicate oggi dall'Inegi, sottolineano i media locali, sono stime che potrebbero essere corrette dal calcolo tradizionale del prodotto interno lordo, atteso per il prossimo 23 agosto. (Res)