Business news: Argentina, governo autorizza esportazione gas a Cile

- Il governo argentino ha autorizzato la compagnia petrolifera di Stato Ypf a esportare in Cile fino a 500 mila metri cubici di gas al giorno fino a maggio del 2020. L'autorizzazione precisa che le esportazioni potranno essere sospese in caso di necessità di fornitura da parte del mercato interno. Il gas proverrà dalle raffinerie di Ypf nell'area del bacino di Vaca Muerta, ed in particolar modo da quelle di El Porton e di Loma la Lata e sarà destinato all'azienda di distribuzione cilena GasValpo che opera nell'area della città di Valparaiso e conta circa 90 mila clienti residenziali. Le esportazioni avranno un volume massimo di 500 mila metri cubi di gas naturale al giorno. (Res)