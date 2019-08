Business news: Enel Americas annuncia aumento utili del 35,2 per cento nel primo semestre

- La controllata regionale di Enel, Enel Americas, ha prodotto utili netti per 544 milioni di dollari nel primo semestre del 2019, un aumento del 35,2 per cento rispetto al risultato del 2018 nello stesso periodo. A trainare gli introiti soprattutto i risultati di Enel Brasile, a seguito del consolidamento delle operazioni di Enel Distribucao Sao Paulo, e della controllata argentina Edesur, grazie ai benefici del nuovo quadro tariffario. "Guardando al futuro ci aspettiamo una maggior creazione di valore grazie all'aumento di capitale, la cui prima fase si è appena conclusa con una percentuale di sottoscrizioni del 97,3 per cento", ha dichiarato attraverso un comunicato l'amministratore delegato di Enel Americas, Maurizio Bezzeccheri. "La finalizzazione dell'aumento di capitale porrà le basi per un pieno sfruttamento delle opportunità che offre la regione e favorirà ancor più i risultati finanziari e industriali di Enel Americas", ha quindi aggiunto il ceo regionale di Enel. (Res)