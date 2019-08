Business news: Turchia, Banca centrale rivede al ribasso stime su inflazione

- La Banca centrale della Turchia ha tagliato le sue previsioni sull’inflazione per il 2019 al 13,9 per cento rispetto alla precedente stima del 14,6 per cento. Lo ha reso noto il governatore Murat Uysal durante la presentazione del Terzo rapporto sull’inflazione 2019 nella capitale Ankara. Secondo Uysal, ripreso dall’agenzia di stampa “Anadolu”, il tasso d’inflazione nell’anno in corso fluttuerà tra l’11,5 e il 16,3 per cento. La Banca centrale ha mantenuto invariate le previsioni per il 2020 e il 2021, pari rispettivamente all’8,2 e al 5,4 per cento. (Tua)