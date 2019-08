Business news: Egitto, presto inaugurazione 14 nuove città in varie zone del paese

- Il presidente Abdel Fatah al Sisi ha annunciato la futura inaugurazione di 14 nuove città in varie zone dell’Egitto. In un discorso trasmesso in diretta televisiva in occasione del settimo Forum della gioventù egiziana Al Sisi ha dichiarato: "Nel prossimo futuro verranno aperte circa 14 nuove città, tra cui Nuova Assuan, West Qena, Assiut, Feshn, Nuova Mansoura, Rachid, East Port Said e Nuova Alamein", ha affermato Al Sisi. Le dichiarazioni del presidente giungono dopo i dati diffusi dall’ufficio di statistiche egiziano Capmas secondo cui il tasso di povertà in Egitto ha raggiunto nel 2018 il 32,5 per cento, in aumento rispetto all’ultima statistica rilasciata dal Capmas al 27,8 per cento del 2015. "Le persone non sono così povere come immaginate. Il primo ministro Mustafa Madbouli mi ha detto che tutti gli appartamenti che sono stati costruiti a Nuova Mansoura sono già stati venduti", ha continuato Al Sisi. Il presidente ha inoltre difeso la realizzazione della nuova capitale amministrativa, avvenuta in momento particolarmente “critico” per l’economia nazionale: “E’ un investimento per creare posti di lavoro per persone semplici che cercano di guadagnare 150 sterline egiziane (quasi 9 dollari) a prestazione per le proprie esigenze quotidiane". (Cae)