Business news: britannica Erc compirà studi tecnici su giacimenti congiunti Iraq-Kuwait

- La compagnia di consulenza britannica Erc Consultants è stata selezionata per predisporre gli studi tecnici sul progetto per realizzare dei giacimenti d’idrocarburi alla frontiera tra Iraq e Kuwait. Lo ha annunciato il portavoce del ministero del Petrolio iracheno, Assem Jihad. Il contratto prevede che l'azienda prepari gli studi tecnici per i campi produttivi congiunti alla frontiera tra i due paesi, in particolare il campo Safwan-Abdali e il campo Rumaila sud-Ratqa. Il portavoce del ministero ha detto che l’accordo rappresenta un primo, importante passo verso lo sfruttamento ottimale dei campi condivisi tra i due paesi vicini, secondo formule e meccanismi riconosciuti al livello internazionale. I comitati tecnici sono giunti a questo risultato dopo una serie di incontri guidati dagli alti funzionari Abdul Mahdi al Amidi per la parte irachena e Talal al Ahmad per la parte kuwaitiana. (Irb)