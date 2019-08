Business news: Tunisia, approvato disegno di legge sul giacimento di Halk el Menzel

- L’Assemblea dei rappresentanti del popolo, il parlamento monocamerale della Tunisia, ha approvato con 102 voti a favore, tre contrari e 10 astenuti il disegno di legge sulla concessione di licenze per lo sfruttamento delle risorse del giacimento petrolifero di Halk el Menzel, nella regione di Monastir. Il caso era all’origine del licenziamento, nel 2018, dell’ex ministro dell’Energia Khaled Ghaddour e di quattro funzionari del suo dicastero per sospetta corruzione. Il nuovo disegno di legge è stato presentato dal governo per adattare l’accordo in vigore dal 1979 con le nuove disposizioni del Codice degli idrocarburi, garantendo allo Stato tunisino i suoi diritti sulle risorse naturali. La concessione di Halk el Menzel è stata gestita per 54 anni da società francesi, austriache e anglosassoni, mentre nel 2006 è stata acquisita dalla compagnia petrolifera tunisina Topic. Tuttavia, le operazioni della società sono state congelate nell’agosto del 2018 per presunta corruzione: il giacimento ha continuato ad operare nonostante le licenze originarie - regolata da una legge del 1965 - scadessero nel 2009. Il disegno di legge del governo ha proprio l’obiettivo di regolare la questione. Secondo l’agenzia di stampa “Tap”, la concessione di Halk El Menzel è detenuta all'83 per cento da partner tunisini (27 per cento istituzioni pubbliche e 56 per cento società private) e al 17 per cento dalla Banca mondiale. (Tut)