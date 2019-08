Business news: Tunisia-Italia, annullate le misure restrittive sui prodotti italiani

- Il governo tunisino ha annullato il decreto del 28 novembre 2018 che introduceva misure commerciali restrittive per le importazioni dall’Italia. Lo ha reso noto la Camera di commercio e industria italo-tunisina (Ctici) in un comunicato pubblicato su Facebook. “Il ministero del Commercio ha condiviso, lo scorso 26 Luglio, una comunicazione con la direzione delle Dogane, al fine di aggiornare il sistema Sinda ed esonerare alcuni prodotti dalla procedura del controllo tecnico all’importazione sottomesso a capitolati”, ha spiegato la Ctici, aggiungendo che una lista esatta dei prodotti esonerati dal sistema dei capitolati alle importazioni sarà pubblicata a breve. Questo risultato, aggiunge la Camera di commercio italo-tunisina, fa seguito all’impegno profuso dall’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, che “si è profondamente adoperato nel dare risposte concrete ai bisogni degli imprenditori italiani in Tunisia”. L’annullamento del decreto, peraltro, fa seguito ad un colloquio tra il diplomatico italiano ed il capo del governo tunisino, Youssef Chahed. (Tut)