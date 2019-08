Business news: Libia, completata seconda fase del progetto gas offshore Bahr Essalam

- La seconda fase del più grande giacimento a gas in produzione nell'offshore libico, Bahr Essalam (Bes, “Mare arabo della pace”), è stata “completata con successo” portando la produzione totale del campo a 1.100 milioni di piedi cubi di gas al giorno (Mmscfd). Lo ha confermato la National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera libica, in un comunicato pubblicato dopo l’incontro bilaterale tra il numero uno dell’azienda di Tripoli, Mustafa Sanallah, e l’amministratore delegato della compagnia italiana Eni, Claudio Descalzi. "Il completamento della fase due è una testimonianza della partnership in corso tra la Noc e i principali attori internazionali e della nostra capacità di guidare gli investimenti internazionali nel settore energetico libico, nonostante un contesto di conflitti in corso. L'aumento della produzione nazionale di gas rafforza la nostra sicurezza energetica e riduce la nostra dipendenza dalle costose importazioni di carburante", ha commentato Sanallah, secondo quanto riferisce un comunicato della Noc. Lo sviluppo della seconda fase di Bes ha comportato un aumento medio di circa 105 Mmscfd. Il comunicato della Noc precisa che in un successivo incontro tra il capo del Consiglio di presidenza del Governo libico di unità nazionale, Fayez al Sarraj, il numero uno di Eni Descalzi e il presidente della National Oil Corporation Sanallah si è discusso anche “dello sviluppo delle strutture offshore 'A' ed 'E' della Libia”. A tal riguardo, sempre secondo l’azienda libica, “il costo totale stimato del progetto è di 5,6 miliardi di dollari”, l'avvio della produzione è previsto nel terzo trimestre del 2022 per il campo “A” e nel 2024 per il campo “B”, aggiungendo all’output libico circa 760 milioni di Mmscfd e 35.000 barili di condensati al giorno. "La nostra collaborazione di lunga data con Eni aiuta anche a generare nuove opportunità economiche e di formazione per il nostro Paese e le sue persone. L'avanzamento dei progetti di energia rinnovabile è una testimonianza della nostra visione condivisa di un settore energetico sostenibile e di un'economia diversificata", ha aggiunto Sanallah. (Lit)