Business News: Sudafrica, ripreso export carne bovina in Cina dopo blocco causa malattia infettiva

- Il Sudafrica ha ripreso le esportazioni di carne bovina verso la Cina dopo che quest'ultima ha revocato il divieto che è stato imposto dopo un focolaio di afta epizootica (una malattia infettiva altamente contagiosa dei ruminanti e dei suini) a gennaio. Lo riferisce la stampa locale. L'ambasciatore cinese in Sudafrica Lin Songtian ha dichiarato in una conferenza stampa che il governo cinese ha revocato il divieto il 23 luglio scorso, consentendo al Sudafrica di riprendere le esportazioni di carne bovina in Cina. All'inizio di quest'anno, si è verificato un focolaio di afta epizootica nel paese e ha perso lo status dell'Organizzazione mondiale per la salute animale come zona franca di afta epizootica. (Cip)