Business News: Sudafrica, Eskom registra perdite per quasi 1,5 miliardi di dollari nell’ultimo anno

- La compagnia di distribuzione dell’energia elettrica del Sudafrica, Eskom, ha registrato perdite annuali pari a 20,7 miliardi di rand (1,46 miliardi di dollari) nell'esercizio finanziario 2018-2019. È quanto reso noto dalla stessa compagnia in un comunicato, secondo cui la cifra è in netto aumento rispetto ai 2,3 miliardi di rand (circa 162,2 milioni di dollari) registrati dell'anno precedente. Nel febbraio scorso, riferiscono i media locali, il ministro delle Finanze, Tito Mboweni, ha annunciato che Eskom riceverà un piano di salvataggio di 23 miliardi di rand (circa 4,9 miliardi di dollari) per appianare il suo debito nei prossimi tre anni. “Stiamo mettendo da parte 23 miliardi di rand per sostenere finanziariamente Eskom nella sua ristrutturazione. Il sostegno finanziario sarà tuttavia subordinato alla nomina di un commissario indipendente per la ristrutturazione che sarà nominato congiuntamente dal ministro delle Finanze e dal ministro delle Imprese pubbliche”, ha detto Mboweni, intervenendo al parlamento per presentare il budget finanziario per l’anno fiscale 2019-2020. Su Eskom, che fornisce oltre il 90 per cento della capacità elettrica nazionale al paese che è l'economia africana più industrializzata, pesano oltre 30 miliardi di dollari di debiti. Da mesi la compagnia Eskom sta lavorando a un piano di ristrutturazione per invertire un decennio di forte declino dovuto al drastico calo delle vendite di energia elettrica che hanno determinato un aumento del debito, oltre ai diversi scandali di corruzione in cui è stata coinvolta. (Res)