Business News: Gibuti, firmato contratto con olandese Ds per costruzione primo cantiere navale del paese

Gibuti, firmato contratto con olandese Ds per costruzione primo cantiere navale del paese

- Le autorità di Gibuti hanno firmato un contratto con la compagnia olandese Damien Shipyards (Ds) per costruire il primo cantiere navale del paese. Lo riferisce il quotidiano locale "La Nation", precisando che l'intesa è stata siglata dal presidente dell'Autorità dei porti e delle zone franche di Gibuti (Apzfd), Aboubaker Omar Hadi, e dal direttore delle vendite di Ds, Ronald Maat. Lo scorso anno il paese ha creato la Zona di libero scambio internazionale di Gibuti, che fino alla creazione dell'Area di libero scambio continentale africana (Cfta) era la più grande zona franca mai realizzata nel continente. Il presidente gibutino Ismail Omar Guelleh ha elogiato il progetto definendolo il “faro” di un numero significativo di progetti infrastrutturali messi in piedi negli ultimi anni volti a rafforzare il ruolo di Gibuti nel commercio internazionale. "Il volume dei prodotti in arrivo nell'Africa orientale è in costante aumento e ogni volta che un prodotto arriva sul continente senza essere stato lavorato, è un'occasione mancata per l'Africa”, aveva dichiarato Aboubaker Omar Hadi all'inaugurazione. (Res)