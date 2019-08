Business News: Zimbabwe, governo annuncia contrazione economia nel 2019

- L'economia dello Zimbabwe dovrebbe contrarsi quest'anno a causa della grave siccità e le continue interruzioni di corrente. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Mthuli Ncube, senza fornire una stima precisa. Il ministro, citato dai media locali, ha inoltre affermato che le autorità di Harare rinvieranno la pubblicazione del tasso d’inflazione su base annua fino al febbraio 2020 in seguito all'adozione di una nuova valuta lo scorso mese di giugno. Il governo aveva inizialmente previsto che l'economia sarebbe cresciuta del 3,1 per cento nel 2019. A inizio luglio lo stesso Ncube aveva annunciato l’aumento della retribuzione dei funzionari pubblici per la seconda volta in tre mesi, come misura contro l'impennata di inflazione che ha eroso i redditi. Il paese è alle prese con una grave carenza di dollari che da diversi mesi ha complicato i rifornimenti di carburante e beni di prima necessità e con sempre più frequenti interruzioni di corrente elettrica. In questo contesto, il governatore della Banca centrale dello Zimbabwe, John Mangudya, ha annunciato di recente il divieto di far uso di alcune valute estere nel paese – fra queste dollari, rand sudafricani e sterline – al fine di favorire la nuova moneta locale, lanciata dal governo come tarata sul valore del dollaro e chiamata dollaro Rgts (Real Time Gross Settlement). (Res)