Business news: Egitto e Tanzania danno il via ai lavori per diga idroelettrica su fiume Rufiji

- Il presidente della Tanzania, John Magulufi, e il ministro dell’Elettricità egiziano, Mohamad Shaker, hanno dato il via ieri in una cerimonia alla costruzione di una diga idroelettrica del valore di 2,9 miliardi di dollari nella gola di Stiegler, sul fiume Rufiji (nella Tanzania centro orientale, a circa 160 chilometri a sud ovest della città portuale di Dar es Salam). Lo riferiscono i media egiziani. La diga verrà sviluppata da un consorzio di aziende egiziane che comprende El Mokawloon el Arab e Swedy Electric. Parlando durante la cerimonia per l’avvio dei lavori della diga, il presidente Magufuli ha espresso fiducia nell'attuazione del progetto volto a realizzare “il sogno” del popolo tanzaniano di produrre energia pulita. "La Tanzania perde 400 ettari di foreste ogni giorno per garantire la sua domanda di energia", ha dichiarato Magufuli. "La diga è stata costruita solo sul 2 per cento dell'area protetta di Selous Game. Aiuterà a preservare l'ambiente e creare opportunità di lavoro per la popolazione”, ha aggiunto il presidente. Da parte sua il ministro egiziano Shaker ha dichiarato che l’Egitto proporrà oltre 50 programmi di formazione per i tecnici della Tanzania in appositi centri creati dal ministero dell’Elettricità. Alla cerimonia era presente anche il presidente di El Mokawloon el Arab Mohsen Salah il quale ha ricordato che una volta ultimata la diga produrrà circa 2.115 megawatt di energia elettrica con una capacità di 33 miliardi di metri cubi di acqua, sviluppandosi fino ad un’altezza di 134 metri. (Cae)